Dellanos en nuevo toldo

‘CNN’.

La popular presentadora de televisión Myrka Dellanos abandonará Univisión, para tener su propio programa en el canal de noticias CNN, según lo señaló la revista virtual People en español.

La conductora cubanoamericana, que se hizo un nombre dentro de la cadena televisiva de habla hispana más importante del mundo, es la anfitriona del programa En exclusiva con Myrka Dellanos.

Según lo señala la revista, la periodista ya ha colaborado anteriormente con CNN con diversas entrevistas, entre las cuales destaca una realizada a LaChanze, una de las protagonistas del musical The Color Purple, en el teatro Broadway, en Nueva York. Además, Dellanos fue panelista del programa Welcome to the Future de dicha cadena televisiva.

Según People, ni la diva de la televisión hispana, ni su representante han dado detalles acerca de en qué consiste el acuerdo final con CNN.