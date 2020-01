VIDA SALUDABLE

Siguiendo con el tema de la pasada semana, le presento algunos puntos importantes. Si usted tiene estos problemas o es padre/madre, entrenador o compañero de algún atleta, estos consejos le pueden ayudar a entenderlo y enfrentarlo.

• Ante todo, estos desórdenes de la alimentación no son un problema nutricional. La comida es un síntoma, no el problema.

• Afectan tanto a hombres como a mujeres, pero más a mujeres jóvenes.

• Los atletas con desórdenes de alimentación tienden a no gustarles su propio cuerpo y sentir autorrechazo. Sienten que no son suficientemente buenos. Las dietas les permiten “arreglar” lo que está mal en el cuerpo y sentirse buenos en algo, como en perder peso.

• Muchas veces estos individuos fueron “empujados” por sus padres o entrenadores a perder peso y ahora, con esta conducta, se sienten apreciados y aceptados. Los padres y entrenadores deben tener cuidado de exaltar en estas personas los valores propios de ellas y hacerles saber que son valiosas por lo que tienen dentro y no por como se ven.

• Estos pacientes suelen tener muchos talentos, solo que ahora no pueden ver sus valores propios y compensan tratando de ser “bien vistos” por los demás; por eso las dietas salvajes, las sesiones extras y duras de ejercicio y el énfasis por lo perfecto. Si no hacen dietas estrictas o mucho ejercicio se sienten “culpables”. Hay que ayudarlos a comprender que es bueno tener ciertas metas, pero no hay que ser perfectos.

• Muchos atletas con estos desórdenes creen que no podrán controlarse si comienzan a comer y por eso evitan la comida. Empiezan a no querer comer con el resto de los amigos, ni siquiera con la familia, y evitan actividades sociales.

• Hay varias formas de conductas bulímicas, como la restricción severa de comidas (ayunos), las purgas (inducirse el vómito, tomar laxantes), aumentar peligrosamente el tiempo de ejercicio (hasta 3-4 horas seguidas, ejercitarse aun con una lesión, etc). Esté alerta por cualquiera de estos signos.

• Cuando una chica con estos problemas le diga “¡qué gorda estoy!”, no trate de corregirla o decirle lo contrario, porque no le creerá. Trate de establecer una empatía, darle el mensaje que la entiende, como diciendo: “parece que no estás contenta con tu cuerpo, te entiendo”; de esta manera, despertará confianza y abrirá canales de comunicación.

• Recuerde que estos atletas tienen una imagen distorsionada de su cuerpo y no aceptarán simplemente que no es así. Si presentan una conducta bulímica, puede que lo reconozcan, pero no lo aceptarán tampoco y es probable que se oculten para hacerlo (inducirse el vómito o tomar laxantes) o que “disfracen” la conducta diciendo que están ejercitándose por salud.

Estos desórdenes de la alimentación son alteraciones muy complicadas que ameritan una intervención multidisciplinaria para tratarlos.

Solo se podrán vencer si se efectúa una decidida y concertada intervención, en la que participen el paciente/atleta como punto central, el médico de atención primaria (incluyendo si es el médico de equipo), un psiquiatra/psicólogo y una nutricionista.