Diferencias por saqueo

50 AÑOS. FAMILIARES DE PEDRO INFANTE.

Distintas ramas de la familia de Pedro Infante dejaron aflorar ayer sus diferencias, con una disputa por el supuesto saqueo de su tumba, en vísperas de que se celebre el domingo el 50 aniversario de la muerte del actor.

"Han asaltado a la familia Infante. Robaron lápidas, jarrones y el busto de bronce. No sabemos si también sustrajeron restos", dijo el representante de la familia Infante Cruz, Alfredo Martínez Mendoza, en nombre de los hermanos y sobrinos del intérprete de Amorcito Corazón.

La culpable, según afirma, fue Lupita Michel Torrentera, fruto de la relación amorosa que Infante tuvo con la bailarina Guadalupe Torrentera, a quien la familia Infante Cruz le había dado una autorización para limpiar la tumba en el Panteón Jardín.

Ella niega de manera rotunda el supuesto saqueo. "Eso no es cierto. Son mentiras porque quieren boicotear todo lo que hemos estado haciendo y hemos preparado para mi papá para el 15 de abril. El boicot es por parte de mis primos Ángel, Sonia y todos ellos", dijo a El Universal.

"No hay nada qué contar. Todo es una mentira. Todo está de maravilla, no pasa nada. La verdad es que ellos no saben cómo hacerle para llamar la atención", agregó.

Infante (1917-1957) estuvo casado con María Luisa León y tuvo después varias relaciones amorosas. Las más importantes fueron con Torrentera, con la que tuvo dos hijos (Guadalupe y Pedro), y con Irma Dorantes, su compañera al momento de su muerte y madre de su otra hija. Lupita Michel Torrentera les solicitó hace dos semanas autorización para arreglar los floreros y lápidas de la tumba.