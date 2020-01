Director a los 18 años

ANDRÉS HOLDER. ‘BANG BANG, TE MATÉ’.

De menos a más. Así ha sido la experiencia teatral de Andrés Holder. Asistió a las audiciones de Evita y no fue elegido. Convencido de su talento, volvió a probar suerte en 2004 en El Mago de Oz. Quedó como "adorno en el escenario", ríe.

Luego actuó con un solo en Jesucristo Superestrella y Maestra Vida. La Cucarachita Mandinga fue su primer papel con texto.

En 2005 le propuso a los directivos del colegio donde se graduó, Episcopal San Cristóbal, adaptar la obra Grease. Así se convirtió en director. Volvió a actuar, esta vez en Crónicas de Ratones, y ahora, en espera de que lo acepten en una universidad, donde planea estudiar ingeniería en sonido -toca también el oboe en la Orquesta Juvenil Istmeña- dedica su tiempo a estudiar materias generales, trabaja en un call center, y, por supuesto, al teatro. En mayo dirigió Bang, bang, te maté, y ahora la presenta de nuevo.

- ¿Es distinto dirigir en la escuela y hacerlo afuera?

La producción es más seria ahora: hay más plata involucrada y el elenco exige más de uno como director.

- ¿Por qué elegiste esa obra?

Un amigo me comentó de ella, vi la película, entré a internet y me encantó. Es un trabajo bueno para hacer con jóvenes, eso no se ve mucho en Panamá.

- El actor más joven tiene 15 años, el mayor tiene 22. ¿Es difícil dirigir a gente de tu edad?

Sí, por el asunto de la confianza y a la hora de establecer autoridad. En un ensayo tuve que decirles que iba a ser dos personas diferentes, afuera y adentro del teatro.

- ¿Te gusta actuar o dirigir?

Al dirigir puedes crear tu mundo, manipular y canalizar emociones. Cuando actúas no tienes espacio porque estás bajo las instrucciones del director, pero recibes atención del público. Es muy distinto.

- ¿Cómo ves el desarrollo teatral en Panamá?

Hay más espacios culturales.

- ¿La calidad es proporcional a la cantidad?

Estamos trabajando en ello, pero son escasos los trabajos que considero "excelentes": Agnes de Dios, Coge el Swing y El Diario de Anna Frank.