La disfunción sexual femenina puede causar más problemas de pareja que cuando ocurre en el hombre, quien no lo reconoce fácilmente, aseguran los expertos.

Agregan que el hombre, al sentir que la mujer no quiere tener relaciones sexuales con él, puede que busque a otra mujer en la calle; en cambio si fuera él quien tiene el problema, lo calla y evita que alguien más lo sepa. Sin embargo, las mujeres, apenas sienten que tienen un problema, buscan ayuda.

La falta de deseo sexual en la mujer puede ser causada por muchos factores, principalmente por una educación sexual errada con estereotipos que dan origen a traumas que luego no le permiten disfrutar de una vida sexual normal con su pareja, asegura Rose Mary Reyes, psicóloga familiar.

Guillermo Rolla Pimentel, sexólogo y ginecólogo menciona que existen algunas patologías que también son causantes de la frigidez en la mujer, entre ellas: la anorgasmia 1, en la que no siente deseo sexual ni llega al orgasmo; la anorgasmia 2, cuando la mujer siente deseo y excitación, pero no llega al orgasmo; el vaginismo, que ocurre cuando la mujer, por alguna razón, contrae la vagina y no permite la penetración, lo que causa dolor y la dispareunia, que es un dolor al mantener relaciones sexuales causado por temores psicológicos que dificultan la excitación.

Estos problemas son detectados principalmente cuando la mujer empieza su vida sexual, entre los 16 y 21 años, pero no es hasta después de esa edad que busca ayuda médica.

OTRAS CAUSAS

Beatriz Osorio (nombre ficticio) cuenta que lleva dos divorcios a cuestas, debido a que no conoce lo que es un orgasmo. Para ella, tener una relación sexual es “casi un sacrificio”. Pero su situación no es por presiones psicológicas, sino porque sufre de endometriosis, lo que le causa dolor e incomodidad durante el acto sexual.

Rosa María Britton, ginecóloga sexóloga, indica que la endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes, afectando a más de 5.5 millones de mujeres solo en América del Norte. Los dos síntomas más comunes son el dolor y la infertilidad.

“La parte interna del útero se sale y se implanta en otros lugares, lo que produce lesiones que sangran todos los meses cuando llega la menstruación y causa nódulos dolorosos. Pero esto tiene solución y puede ser atendida con tratamientos especiales”, explica Britton.

Por otro lado, la diabetes, problemas neurológicos u hormonales también causan disfunción sexual en la mujer.

BUSCAR AYUDA

Cuando la inhibición sexual es causada por problemas psicológicos, generalmente es difícil de corregir, pero no imposible, dice Britton. Reyes explica que la clave está en que la pareja hable individualmente con un psicólogo o psiquiatra especialista, para que luego, juntos, expresen sus necesidades y así puedan lograr un entendimiento para mejorar sus relaciones íntimas.

En el caso de problemas hormonales, Rolla Pimentel asegura que hay medicamentos con hormonas que se le sugieren a la paciente para que logre una mejor relación íntima. Los especialistas recomiendan que cualesquiera que sean las razones, la pareja debe ir donde un médico o terapeuta para buscar ayuda especializada, porque en algunos casos se deben hacer exámenes y ultrasonidos para descartar enfermedades o malformaciones en la mujer.