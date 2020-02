Distinta interpretación

NOVELA. ‘JUSTOS POR PECADORES’.

El escritor colombiano Fernando Quiroz, finalista del premio Planeta-Casa América 2008 con su novela Justos por pecadores, aseguró que le parece curioso que algunos de sus lectores perciban su reciente publicación como un libro de autoayuda.

“Se ha acercado gente que me ha dicho gracias, yo he pasado por un proceso muy similar al personaje [de Justos por pecadores], estoy en muy mal estado y me ha servido mucho”, dijo Quiroz en una entrevista con Efe. “Creo que hay gente que lo ha leído como autoayuda”, añadió.

Después reflexionó que a los escritores en general “les preocupa mucho” que identifiquen sus obras con el tema de la “autoayuda”, cosa que, en su caso, le pareció “muy curioso”.

Justos por pecadores fue presentada junto a La casa de Dostoievski, de Jorge Edwards, finalista y ganadora, respectivamente, del premio Planeta-Casa América 2008, en la Feria Internacional del Libro de Lima, que irá hasta el 3 de agosto.

La novela del colombiano relata la historia de un personaje denominado Vicente, un hombre que después de 10 años en el Opus Dei encuentra una razón poderosa para abandonar la congregación, una mujer, e intenta dejar atrás una vida de miedos y culpas que le impiden relacionarse de manera sentimental y sexual con el objeto amado.

Y es en ese proceso personal del protagonista, inspirado en un antiguo profesor suyo, que la gente se identifica, precisó Quiroz, al admitir que su obra también ha sido interpretada como una denuncia contra el Opus Dei.

“Nunca la pensé como una novela de denuncia, pero se ha convertido en una novela de denuncia”, puntualizó Quiroz, que insistió que en los tres relatos que ya ha publicado la temática central es el amor y las relaciones de pareja.

Quiroz, que fue parte del Opus Dei por más de una década, acotó que a pesar de su experiencia personal quiso hacer una exhaustiva investigación de esta congregación y se contactó con otras personas que la habían abandonado para construir su novela.

Esta pesquisa pudo ser un “extenso reportaje periodístico”, contando con que él fue un hombre de prensa antes de convertirse en escritor, pero derivó en una novela porque es un género al que está dedicado hace algunos años.