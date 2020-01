Duff reparte comida en Bogotá

La actriz Hilary Duff llegó el viernes a Bogotá para lanzar el programa “Bendiciones en un Morral”, con el que repartirá hoy 3 mil morrales a niños pobres.

Duff, que estará hasta el 17 de agosto en Colombia, visitó este fin de semana a niños discapacitados y participó en una jornada de vacunación.

Al hablar sobre la idea de repartir comida aseguró que lleva unos cincos años trabajando con Stan Curtis, uno de los fundadores de USA Harvest, fundación que lleva 20 años ayudando a miles de niños alrededor del mundo y “llegamos a la idea de darles unos morrales con alimento los viernes, así ellos pueden llevarlo a casa y compartirlo con sus familiares los fines de semana”, agregó.

El lanzamiento oficial del programa en Bogotá fue el sábado, aunque la entrega de los 3 mil morrales con alimentos se hará hoy.

La artista, nombrada embajadora de la juventud bogotana por el alcalde, actúa en Gossip Girls y rodará la comedia romántica The Business of Falling in Love.