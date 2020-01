Experiencia para dos

LIBRO DE ‘COCINA PARA RECIÉN CASADOS’

• La vida está llena de etapas y retos que alcanzar. El matrimonio es una carrera de obstáculos llena de satisfacciones, según Agapea.com . La cocina, además de uno de esos obstáculos con los que uno se encuentra en el matrimonio, es un nexo de unión entre los participantes en la carrera: ella y él.¿Qué supone la cocina dentro del matrimonio? Hay tres momentos al día en los que una persona se para a repostar. El desayuno, la comida y la cena. Un matrimonio, sea joven o más trabajado, puede plantearse estos tres parones cotidianos con distintos puntos de vista: el monótono y aburrido, o el innovador y lleno de conversación. Si un matrimonio se decide por lo segundo, que sepa que, a lo largo de sus largos años de vida en común, va a tener unos cuantos miles de oportunidades de quererse un poquito más. Un desayuno en la cama con una flor en la bandeja, una comida hecha por ti cuando ella no se lo esperaba, o una cena romántica a la luz de un candil y con un bonito mantel... Evidentemente no lo harás tres veces al día, pero no dejes de hacerlo tres veces al año. Eso sí, aprovecha cualquier ocasión, de esas miles que tienes, para poner un detalle de cariño a tu "parte contraria".

• Aparte, a lo largo de esos años de matrimonio, encontrarás situaciones comprometidas, como que tu jefe viene a cenar, o que los amigos, que ya son "gorrones", vuelven a llamar a tu puerta, o simplemente que tus suegros vienen a pasar revista. En ‘Cocina para recién casados’ te doy un centenar de ideas para salir airoso de estas situaciones: postres fáciles pero espectaculares, platos sencillos y recetas baratas, para una cocina que requiere buena alimentación y mucho disfrute."Ya no soy un recién casado. Han pasado unos años y han llegado tres hijos (Alejandro Pablo y Miguel). Cuando escribí este libro, como su título indica, estaba recién casado. La experiencia acumulada frente a los fogones era intensa pero breve... Unos años después, la intensidad se ha multiplicado y el número de anécdotas alrededor de la gastronomía ha aumentado considerablemente". (Del prólogo a la quinta edición).