Falleció G. Osmond

FAMILIA DE FAMOSOS.

George Osmond, padre del famoso grupo de cantantes Los Hermanos Osmond, falleció la mañana del martes. Tenía 90 años.

Osmond murió probablemente de causas naturales relacionadas con la edad, pues no estaba enfermo, dijo a la AP el vocero de la familia, Kevin Sasaki. No se informaron los detalles de inmediato.

El primero en reportar el deceso fue el sitio de internet de Entertainment Tonight (ET), y después fue confirmado por una vocera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimos Días, de la que Osmond fue miembro.

Donny Osmond se encontraba en el estudio de ET para grabar un segmento de un programa cuando se enteró de la muerte de su padre. Marie Osmond participó la noche del lunes en el programa de concurso Dancing With the Stars. George Osmond se casó con su esposa Olive el 1 de diciembre de 1944. Ella murió en 2004.