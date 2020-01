Falleció Sydney Pollack

LUTO EN HOLLYWOOD. REALIZADOR, ACTOR Y PRODUCTOR.

El director de cine Sydney Pollack, quien ganó un Oscar por producir y dirigir el drama épico Out of Africa, murió el lunes a los 73 años en su casa de Los Ángeles, tras luchar contra el cáncer, dijo su portavoz, Leslee Dart.

El cineasta había sido diagnosticado de cáncer hace unos 10 meses, pero los médicos no pudieron determinar el origen de la enfermedad.

En el momento en que le fue diagnosticado el cáncer se encontraba dirigiendo la película Recount, pero abandonó el proyecto para recibir el tratamiento por su enfermedad.

Durante su carrera, que se extendió durante casi medio siglo, Pollack dirigió a estrellas como Barbra Streisand y Robert Redford en The Way We Were, a Tom Cruise en The Firm, y a Dustin Hoffman en Tootsie. Redford protagonizó siete de sus filmes, entre ellas Out of Africa con Meryl Streep.

El realizador comenzó su carrera como director de televisión y de actores para luego centrarse en producir y actuar en sus últimos años.

Pollack fue candidato al Oscar a mejor película este año por producir el thriller Michael Clayton, en el que tenía un papel secundario de abogado. También interviene en la comedia La boda de mi novia, en la que interpreta al padre del actor Patrick Dempsey.

Sus últimas realizaciones fueron el thriller de 2005 The Interpreter, con Nicole Kidman y Sean Penn, y el documental de 2006 Sketches of Frank Gehry.