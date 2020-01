Favor, no más héroes

LITERATURA. PANAMÁ EN OTRAS LATITUDES.

Juan David Morgan, escritor y abogado, defiende el derecho que tiene la literatura panameña, ahora más valiente y menos víctima, de hacerse universal. Así lo expuso en el VII Congreso "Narrativas hispánicas: un recuento", realizado en Jerez, España, durante la primera semana de octubre. No sólo de espadas vive el hombre.

¿Por qué la literatura panameña se ha centrado en lo histórico?

Todas las manifestaciones culturales son producto de la historia de los países. La geografía va determinando la forma de ser de su gente. En el caso de Panamá, el haber sido un país de tránsito durante tantos años, ha influido mucho, entre otras cosas, en la literatura. Yo creo que la búsqueda de la identidad nacional nos ha sido negada muchas veces y apoyados en eso se han escrito grandes obras. La función literaria nuestra, poética, holística, quizá no tanto el cuento, que se escapa un poco porque es mucho más puntual en sus temas, siempre surge de la identidad nacional, del transitismo, como una de las características de nuestra literatura.

¿De qué manera esta variable afecta la exportación de la literatura panameña?

Ha sido bueno porque se han producido obras de calidad, pero esa característica también ha sido un ancla que nos ha impedido universalizar nuestra producción literaria. Ya es hora de que los panameños, así como estamos saliendo del complejo frente a los norteamericanos, salgamos del tema de la identidad como el rector de toda nuestra producción literaria. El estigma del Canal creó una literatura ruralista que no ha trascendido, quizás porque no tiene la calidad necesaria.

En otros países la novela histórica sí se ha reconocido a nivel internacional. ¿Hay otros aspectos que perjudiquen al autor panameño?

Además de lo propiamente literario, muchas veces nos limitamos a la literatura localista y sólo nos referimos a lo externo si conviene a nuestra realidad criolla.

Yo mismo he hecho eso. Lo que voy a publicar ahora en España ya es más universal, porque es un tema que toca a más gente en más países. Usted puede hacer literatura universal a partir de cualquier hecho local, porque se va a tratar de las pasiones humanas, de los amores, etc. Quizá eso nos ha faltado un poco a nosotros. Rigurosidad al escribir. La literatura no es sólo inspiración y estilo. Hay que tener disciplina y el convencimiento de que la obra no está terminada hasta que uno no acaba de pulirla. Y uno nunca acaba, ni siquiera cuando se entrega a la imprenta.

¿Por qué los panameños no leen o leen poco?

Creo que la Feria del Libro demostró que la gente sí compra libros y sí lee. Aquí tenemos dificultades con el idioma. Un país que ha sido de tránsito siempre tiene ese problema. Hablar bien el castellano para nosotros no es fácil. Lo tenemos muy contaminado.

Si usted se va a Azuero, probablemente se va a encontrar un castellano mucho mejor que el que hablamos en la ciudad. Hace 100 años, nuestro principal periódico publicaba en castellano, francés e inglés. Esas cosas marcan y establecen patrones que incluso se aplican en el mundo de la literatura. Yo tengo la esperanza fundada de que en Panamá vamos a leer más y nos vamos a preocupar más por la cultura.

Nos estamos acercando a la noción de que se necesita tener primero una buena base cultural, que es lo que va a servir de soporte a cualquier estructura económica que se quiera levantar sobre eso.

Su próxima novela, El Caballo de Oro, fue publicada y será lanzada próximamente por Ediciones B de Madrid, España.

Escribí una novela que tuvo acogida primero por el agente literario y después por parte de Ediciones B. Ellos están más en el área donde se desarrolla la novela, un poco más ficción que historia esta vez, pero sigue siendo una novela con un telón histórico de fondo.

¿Mea culpa?

Soy un reflejo de mi país. He recreado hechos que tienen que ver justamente con esa búsqueda de identidad y me di cuenta que yo sabía muy poco sobre historia y cuando la aprendí quise divulgarla. Por eso mis primeras obras están dirigidas, fundamentalmente, a panameños.

El tema me ha limitado, independientemente de la calidad literaria de la obra. Ahora estoy tratando de buscar otros horizontes, lo que creo que deberían hacer otros escritores también.