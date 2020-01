‘Feng shui’ a la medida

AMBIENTES CON BUENA ENERGIA.

El feng shui, es como "un traje a la medida". Se aplica de forma individual a cada persona o rincón de la casa, asegura la española Olga García, máster en este arte chino.

En las casas, por ejemplo, se toma en cuenta el año de la construcción, se mide con una brújula hacia donde está mirando la residencia y según eso se arma un diagrama de energía para armonizar el lugar.

El factor tiempo –a juicio de García– también es importante, ya que no todo siempre permanece igual.

La máster en feng shui, dice que las mismas recomendaciones no se aplican exactamente igual para todas las casas.

García comenta que es cierto que la cama no debe ser colocada frente a la puerta "es como una energía negativa si estás justo frente a la puerta. No es tan malo si cierras la puerta, porque ya estaríamos en un ambiente cerrado", manifiesta García, quien está en Panamá dictando un curso de feng shui en el Hotel Continental.

En cuanto a los colores, señala que varía para cada ambiente, pero recomienda los colores neutros, no perjudican.

Recomienda deshacerse de objetos no deseados, "botemos los objetos que no nos gustan porque no provocan buena energía".