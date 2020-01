Formas para despedir a Jackson

Oficiales de policía de Los Ángeles se preparan para la llegada masiva de personas el martes, con motivo del funeral público en honor a Michael Jackson en el estadio Staples Center.

El jefe auxiliar de la policía, Earl Paysinger, dijo que entre medio millón y 700,000 fanáticos del artista podrían tratar de llegar al recinto, a pesar de que las áreas circundantes estarán vetadas para aquellos que no tengan entradas.

El Staples Center está ofreciendo 17 mil 500 boletos gratis a través de un sorteo por internet.

Las taquillas son para el estadio y el adyacente Teatro Nokia. Además habrá una señal gratuita del acto a través de internet.

La despedida de Jackson podrá ser seguida por televidentes de todo el mundo, ya que, según informaron los organizadores, y a pedido de la familia del artista, se ofrecerá un extracto de la ceremonia a canales en todo el planeta, sin costo.

Por otro lado, a pesar de los rumores, el grupo sueco ABBA no se reintegrará para cubrir las fechas de conciertos con boletos agotados que quedaron vacantes por la muerte del astro Michael Jackson.

“Nadie siquiera nos lo pidió oficialmente y si nos los pidieran, recibirían un no como respuesta porque (los conciertos de Jackson) iban a ser dentro de una semana”, dijo Benny Andersson, el coautor junto a Bjorn Ulvaeus de éxitos de ABBA como Dancing Queen y Take a Chance on Me.