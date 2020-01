Gabo y su ‘rabia’ con la fama

El escritor Gabriel García Márquez le cogió “rabia” a su novela más famosa, Cien años de soledad, por la fama que consiguió tras su publicación, según su periodista, biógrafo y compadre, Plinio Apuleyo Mendoza.

Mendoza dijo que García Márquez también le restó valor a esa novela porque considera que fue “muy fácil” escribirla, una tarea a la que dedicó solo 18 meses, frente a los 17 años empleados en El otoño del patriarca.

Mendoza, que conoce al escritor desde hace 60 años, indicó que éste, aunque dijo que se retiraba de la literatura para dedicarse a leer, escribe una novela de amor. “Tiene seis versiones. Se ha vuelto muy exigente consigo mismo: eso es terrible. Todos esperan nuevas obras, y él se ha impuesto un nivel de exigencia muy alta”.

Ahora, “el pobre Gabo sufre con la fama”, pero, cuando Mendoza se encontró con él por primera vez, tenía 20 años, “iba mal afeitado, estaba medio sucio y le hizo propuestas indebidas a una camarera”. Y el amigo que los presentó lo definió como “desastroso, un caso completamente perdido”: le contó que se emborrachaba y andaba con mujeres.

Luego, Gabo y Mendoza se reencontraron y ahí nació su amistad. Pero al inicio, cuenta, llegaba “muy engreído” porque, al publicar La hojarasca, lo habían comparado con Faulkner y Joyce.

Pero al poco tiempo descubrió que “estaba loco; menos mal, porque de un loco sí podía hacerme amigo”, dijo. Juntos pasaron “tiempos muy difíciles”, hicieron periodismo juntos y escribieron El olor de la guayaba.

Mendoza le prestó dinero para que cruzara la frontera de Estados Unidos a México, donde llegó con 20 dólares para “iniciar una nueva vida”, y quien le sigue “diciendo barbaridades”, sobre todo en cuanto a su relación con Fidel Castro. “Yo le digo: ¿qué haces tú con el barbuchas todavía jodiendo?, y él me contesta que me he hecho muy de derecha. Él es amigo de Castro y buen amigo de sus amigos, pero no creo que sea partidario del sistema, porque visitamos el mundo comunista y quedamos muy desencantados”.

Además, “aunque en la sombra, influye para que se libere a los presos políticos”.

Para Mendoza, el secreto del éxito de Gabo reside en que es un “poeta escondido” que usa “vuelo poético”. A diferencia de otros literatos, “Gabo ha seguido escribiendo sobre la condición humana: amor, muerte, soledad”.

Un día, dijo, él decidió contar las cosas como las contaba su abuela y “eso lo ha salvado. El realismo mágico ya no existe en Latinoamérica porque tiene nombre propio. Es Gabo”.