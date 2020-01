Glosas Golosas Sobre el servicio a domicilio

DE NUESTRO BUZÓN- Estimada Aristóloga: Muchos panameños estamos de "luto" porque desde el 30 de agosto, el restaurante Nápoli de Obarrio no ofrecerá más su servicio a domicilio. Te cuento que estoy de muerte porque en la oficina pedimos al menos tres veces por semana y en los fines de semana siempre ordenamos la pizza de pepperoni desde mi casa.

Le ruego escriba una notita pequeña al lado de la columna del próximo miércoles a ver si los dueños cambian de parecer y no terminan botando a mis amigos los motorizados. MdLEstimada MdL: Te entiendo perfectamente, yo también adoro pedir a domicilio. No obstante, la decisión de cerrar el servicio de entrega corresponde a los dueños del negocio, pero no te preocupes: hay muchos servicios de mensajería en la ciudad que te llevan comida a la casa. Dos de ellos son Domy Express (300-3333) y Multi-Entregas (215-3333); no obstante, aquí le doy soluciones a su problema. Gracias por escribir.