Graduados, pero desempleados

Tener un diploma bajo el brazo debería ser garantía, o al menos un apoyo, para encontrar un empleo. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre es así.

De hecho, esta situación ha dado un giro negativo en países como Estados Unidos debido a la crisis económica que ya se ha esparcido por el resto del mundo.

Por ello, no es extraño escuchar que enormes trasnacionales se declaren en bancarrota, o que despidan a miles de empleados o que no realicen nuevas contrataciones por reducir gastos.

No obstante, en Panamá los recién graduados no se están quedando sin trabajo, a pesar de la baja en contrataciones por parte de transnacionales como Kimberly Clark, Unilever y Maersk, entre otras, pues las empresas nacionales siguen contratando con igual regularidad, explica Lourdes Méndez, consultora de Tecoloco, bolsa de empleo más grande de Centroamérica.

Añade que algunos bancos también han dejado de contratar con la misma regularidad, pero otros están a la búsqueda de prospectos.

Pero, el que las contrataciones en Panamá sigan en pie, no significa que la tasa de desempleo abierto (que incluye a personas mayores de 15 años que no tengan o hayan buscado trabajo) no ha aumentado. Kathia Navarro, directora de comunicaciones de la Contraloría General de la República, dice que en 2008 había 69 mil 886 personas, pero este año ya hay 75 mil 670 personas.

Según las bolsas de empleo Tecoloco, Konzerta y Tu Primer Trabajo, las posiciones más demandadas actualmente son: ejecutivos de ventas, especialistas en mercadeo, publicistas y trabajadores en las áreas de recursos humanos y administración de empresas. En cambio, las menos populares son: periodistas, arquitectos y cocineros, ya que se manejan por referencias.

