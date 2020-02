Harry Potter tiene su propio espacio

Suena como un nuevo libro en la serie de Harry Potter, pero Harry Potter and the Forbidden Journey (Harry Potter y el viaje prohibido) será una atracción de alta tecnología en el Wizarding World of Harry Potter, un nuevo parque temático que abre a principios de 2010 en el Universal Orlando Resort.

La autora J.K. Rowling le dio a la atracción el nombre de “El viaje prohibido”.

La atracción llevará a los visitantes por escenas y habitaciones de las exitosas películas, dentro de una réplica del Castillo de Hogwarts, hecho de un modo que parece tener más de 200 metros (700 pies) de altura. Hogwarts es la escuela a la que Harry asiste para estudiar magia y hechicería.

Los visitantes entrarán al Wizarding World (Mundo de magia) a través de una estación en Hogsmeade, el poblado mágico cerca de Hogwarts. Una columna de humo y un silbato de tren anunciarán la llegada del Hogwarts Express. Una vez que los visitantes atraviesan la estación nada del mundo exterior es visible.

Rowling, conocida por resguardar a capa y espada la franquicia Potter, aún no ha viajado a Orlando, pero el equipo de diseño ha realizado varios viajes a Londres para consultar con ella.

Otras atracciones incluyen el Dragon Challenge (Reto del dragón), una montaña rusa doble de alta velocidad, inspirada en el Torneo Triwizard. Además habrá otra montaña rusa, de menos velocidad, que recibirá el nombre de Vuelo del Hippogriff, criatura de la película, con cabeza de águila y cuerpo de caballo.

“Junto con estos recorridos, que recordarán algunos de los mejores fragmentos de las películas y de los libros, hemos aprovechado cada tecnología disponible para dar a los visitantes una experiencia de parque de diversiones incomparable con otra que hayan tenido”, dijo Paul Daurio, productor del área dedicada a Potter.

Directores de arte y escenografía de las películas, incluido Stuart Craig, quien ganó un Oscar por diseño de producción, y Alan Gilmore, el director de arte, fueron contratados para adaptar los ambientes de la película al parque. Cada tienda y restaurante trae reminiscencias de Potter.

El área de Harry Potter será parte de Islands of Adventure, de Universal.

El área dedicada al joven mago será la tercera adición al parque de Universal en tres años. El costo total de The Simpsons Ride, Hollywood Rip Ride Rockit y Wizarding World ascenderá a entre 275 millones y 310 millones de dólares.