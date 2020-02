Huecos educativos

DOCENTES. PLANES DE ESTUDIOS Y LIBROS DESACTUALIZADOS.

Pese a que Carmen Ureña Lara, directora de Proyectos Institucionales de la editorial Santillana en España, estuvo solo un día en Panamá tiene la impresión de que es un país que tiene los mismos problemas que el resto de Latinoamérica, como son mejorar la formación del profesorado para lograr una buena calidad de la educación.

Ureña Lara hizo énfasis en que los profesores tienen que actualizarse en todo lo nuevo dentro de los avances de la enseñanza, ya que muchos de los docentes se quedan en lo que aprendieron en su momento.

Otro problema que hay en este país y en los de Latinoamérica dice que es el de la "comprensión lectora" que influye en el rendimiento de los alumnos de todas las áreas.

La compresión lectora no es más que el hecho de que los alumnos leen pero no entienden de forma rápida el contenido de un libro o una novela.

"Hay veces que la gente tiene que leer el texto dos, tres y hasta cinco veces para poder entender el mensaje", Ureña Lara.

Frente a esta realidad recomienda capacitar a los docentes en lo que es la comprensión lectora lectora y a su vez también darles herramientas para que sean capaces de capacitar a sus alumnos.

Hizo énfasis en que no solo la compresión de una lectura debe quedar en la asignatura de español, sino también en otras materias, porque "muchas veces los alumnos no rinden lo suficiente en matemáticas al no entender qué les pide el enunciado del problema y a lo mejor el chico sabe resolverlo, pero no entiende el enunciado".

Y por ello dijo que este es otro hito que hay que combatir y reforzar para mejorar la calidad de la educación.

En cuanto a la tecnología, opina que los docentes no pueden seguir enseñando apegados a un libro y al papel, "tienen que empezar a trabajar con las nuevas tecnología y apoyarse en los contenidos".

Sobre los libros, indica que hay "una brecha muy grande entre la escuela pública y privada". "Dentro de la escuela privada entra la de alto nivel y la debajo y medio nivel. La primera usa libros actualizados muchas veces importados, mientras que la escuela pública y la privada de bajo nivel usan textos muy desactualizados, esto es preocupante porque ello incide en la deserción escolar y en la desmotivación".

Roxana Castrellón, presidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, coincidió con Ureña Lara al asegurar que es "profundo" el problema en todo el sistema..

La desactualización de los planes de estudio y el recorte de las horas de clases han influido negativamente en la enseñanza porque no es "lo mismo dar 38 minutos clases contra 50 que se da en los colegios privados".