INNOVA Videojuego de olimpiadas Beijing 2008

RALEIGH, EU/REUTERS- Sega presentó el videojuego oficial de Beijing 2008 para Xbox 360, PlayStation 3 y celulares. El juego ofrece 38 pruebas que van desde el atletismo hasta la natación o el judo, y se puede jugar a través de internet por primera vez en unos juegos olímpicos.

Sega reunió a los ganadores de medallas de oro estadounidenses Amanda Beard, Tyson Gay, Nastia Liukin y Reese Hoffa para la portada de Beijing 2008: The Official Video Game of the Olympic Games. Estos atletas olímpicos también se convierten en jugadores. Sega también tiene un juego disponible en Wii y Nintendo DS, Mario and Sonic: Olympic Games. La versión de Wii anima a los jugadores a imitar físicamente 20 pruebas como la esgrima y el tenis de mesa, compitiendo con amigos.