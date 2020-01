Tenía años de no ir, pero me alegro de haberlo “redescubierto”. Il Gelatiere es casi un ícono, como la antigua Inmaculada, aunque no de la misma era, ya que esta heladería en cuestión tiene unos 20 añitos de existir.

Solían producir helados y luego se expandieron a dulces. Ahora ofrecen toda una gama de comidas de sal. Como íbamos pensando en el concepto “heladería”, no llevamos mucha hambre.

Lo primero que hice fue satisfacer un antojo: me comí un sorbete de pipa, que tenía los pedacitos de coquito dentro y me llevó en un viaje similar a la Madeleine de Proust.

La nueva oferta abarca emparedados y platos de comida enteros a un precio razonable (pillé uno de una mesa contigua, que traía lo que parecía una pechuga apanada, arroz, un plato de frijoles y una soda, y que el menú me dijo vale $3.50); el mostrador donde solían haber galletitas, ahora se jacta de una docena de dulces (el “flan escondido” se veía sensacional), pero como dije, íbamos en plan de merendar y no teníamos espacio para tanto, así que nos conformamos con un tamal que traía una masa parecida a una changa, dulzona y suave, casera, con un relleno sabroso y bien adobado; una sopa de menestra con vegetales, porotos, pedacitos de carne, que estaba tan espesa que era casi un potaje, delicioso, con pedacitos de cebollas, zanahorias, papas, acelgas (¿espinacas?) y todo eso que eleva a otro ámbito a la “comida de cuchara”.

Pedimos una mini pizza: las tienen de cinco y 12 pulgadas. La de cinco que solicitamos con tomate fresco trajo una masa un poco gruesa para mi gusto; pero, ¡oh, Dios!, el queso estaba divino, casi casi fior di latte. Y el tomate vino en generosos tucos, haciendo de la experiencia un deleite. Compartimos una lasaña de espinacas, gloriosamente sencilla, con una masa delgadita y con excelente sazón, sin besamela ni marinara aparentes: pedacitos de tomate incluidos en el sofrito de espinacas. De beber, una limonada estuvo deliciosamente fresca y ácida, y un licuado de papaya con leche perfecto. Y de postre un sorbeto de zarzamora, uno de los clásicos de Il Gelatiere, además de un pie de manzana muy rico, con pasitas y masa dulce, y un cake de zanahoria, la única desilusión de la visita. Dixit.