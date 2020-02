Internet es un invento peligroso

El roquero John Mellencamp dijo que internet es el invento más peligroso desde la bomba atómica, a pesar de que la nueva tecnología podría retrasar paradójicamente la inevitable desaparición del rock ’n’ roll.

Pero antes de eso, “algunas personas inteligentes, los chinos o los rusos o algo así” podrían haber conquistado ya Estados Unidos accediendo ilegalmente a la red eléctrica y al sistema financiero, advirtió durante un seminario en el Grammy Museum.

John Mellencamp, de 58 años, se ha ganado durante su carrera la reputación de arrogante bala perdida.

El roquero vive todavía en Indiana, su estado natal, alegando que nunca encajaría en cualquier otro lugar.

Famoso por éxitos como Hurts So Good, Jack and Diane y Small Town, Mellencamp es además un activista político que hizo campaña para el actual presidente, Barack Obama.

El músico ha ayudado también a Willie Nelson, organizador de Live Aid, a crear los conciertos benéficos para el Farm Aid, la cita anual para ayudar a los pequeños granjeros.

Sus comentarios sobre internet coincidieron con el lanzamiento, en las tiendas y en los proveedores digitales, de su nuevo álbum, No Better Than This.

Aunque reconoció que lo que ofrece la nueva tecnología es útil para la comunicación a nivel personal, advirtió sobre su potencial destructivo.

“Creo que internet es el invento más peligroso desde la bomba atómica”, dijo Mellencamp. “Está destruyendo el mercado de la música y va a destruir el del cine”, agregó.