Jane Austen es la preferida de los australianos

8:55 a.m. - SYDNEY, Australia (DPA). -Los lectores australianos situaron la novela romántica Pride and Prejudice (Orgullo y prejuicio), escrita en 1813 por la británica Jane Austen en el primer lugar de una lista de los 101 mejores libros escritos jamás.

Una encuesta difundida hoy y realizada entre 15 mil miembros del club de venta de libros Dymocks ubicó la obra de Austen por encima de la trilogía épica de JRR Tolkien, El señor de los anillos, de 1955, que quedó segunda, y el clásico de 1960 de Harper Lee To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor), que se situó tercero.

Austen tiene un total de tres novelas en la lista, que incluye además un libro publicado el año pasado en Australia, Twilight, de Stephenie Meyer, que quedó décimoquinto, y el clásico de culto de Douglas Adams The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que se ubicó en el puesto 26. La serie de Harry Potter quedó novena y la Biblia, en el lugar 23.