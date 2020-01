‘Jazz’, virtuoso y emocional

El jazz vivió su última noche de gala en el festival y cerró, con broche de oro, cinco días de talleres y presentaciones.

El bajo eléctrico, la flauta, la voz, el piano, el saxofón, el bajo acústico y la percusión se tomaron el Atlapa y estremecieron al público.

El show arrancó con Luba Mason y su banda de cuatro ticos más dos invitados espaciales: el bajista de The Yellow Jackets, Jimmy Haslip, y el flautista Hubert Laws.

“Bienvenidos a mi Krazy Love”, saludó Mason tras interpretar el primer tema de un repertorio de bossa nova brasileña y letras sutiles de casi una hora y media.

El momento más emocionante de su presentación fue cuando habló de su esposo, Rubén Blades: “mi mayor admirador, su ministro y mi ministro”. La pareja cantó a dúo un tema del último disco de la artista.

Después de esa presentación, Danilo Pérez, Wayne Shorter, John Patitucci y Brian Blade subieron a la tarima sin decir más de lo que sus instrumentos expresaban.

Aunque lo suyo es el jazz, Blade llevaba sus famosos lentes tipo Wayfarer de vidrio transparente, que le daban un look de nerd muy rock and roll. Sus raíces gospel no demoraron en salir, mientras tocaba su pequeña batería con la cabeza inclinada al techo, sonriente y con los ojos cerrados.

Patitucci, formal junto a su imponente bajo acústico, parecía inclinarse en reverencia a su instrumento cada vez que tocaba. Y Shorter, inclinado contra el piano de Pérez, cerraba los ojos cada vez que pronunciaba una nota y le sonreía a los músicos cuando descansaba.

En momentos de intimidad con su instrumento, la cabeza de Danilo Pérez se inclinaba hacia arriba y sus piernas se alzaban solas.

Cuando parecía que los dedos de Patitucci estaban a punto de sangrar, el aire de los pulmones de Shorter se iba a acabar, los platillos de Blade se iban a romper y las teclas del piano de Pérez no daban más, la música bajaba su acelerado ritmo y volvía a confundirse entre los estruendosos aplausos del público.

El concierto llenó las expectativas del público.