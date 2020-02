Karen niega participación

ACLARACIÓN.

Contrario a lo que señalan diversos medios de comunicación locales, Karen Peralta, ganadora del primer Vive la Música, no participará esta noche en el show de despedida de Sandra Sandoval.

Karen señala que "no entiendo por qué hay periódicos que aseguran mi presencia en el evento sin consultarme. Hace tres semanas, los organizadores de la despedida de Sandra me hablaron de esta presentación y yo dije que me agradaba la idea, pero no me dieron más detalles ni me explicaron en qué consistía mi participación".

La cantante añade que no ha practicado para la competencia, en la que también estaría Margarita Henríquez (quien tampoco asistirá) y Susana Coronado. Supuestamente, las tres debían competir para ver quién sería la sucesora.