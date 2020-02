‘Keloques’, una guía sobre San Felipe

Desde hace año y medio, Noelia Vittori reside en San Felipe, y desde entonces está fascinada no solo por su arquitectura e historia, sino también porque es un barrio que tiene más de un atractivo.

El detalle es que para más de un turista nacional, y ni decir de uno extranjero, saber dónde pasa qué, es una aventura.

“El problema de la ubicación de San Felipe repercute de manera seria, ya que mucha gente, al no transitarlo, porque no está de camino a ningún lado, no se entera de lo que aquí pasa”, dice esta nacida en Buenos Aires.

Le preocupa que para más de un nacional, este corregimiento es inseguro o tiene la percepción que solo es interesante por su riqueza patrimonial.

Esta situación, indica, afecta el movimiento turístico, ya que solo lo visitan aquellos que hacen el tour con una agencia de viajes o el istmeño que “llega de manera independiente, y muchas veces no es informado de todo lo que tiene el barrio”.

Así surgió la confección de un mapa, al que bautizó Keloques, que “surge a raíz de esta necesidad de brindar información para que todos puedan descubrir lo que hoy es el Casco Antiguo”.

La primera edición de Keloques salió en abril. Esta semana sale la segunda.

¿Por qué el nombre de Keloques? “Porque está en la calle, en el saludo del vecino, del amigo. Buscamos una bienvenida al extranjero con una identidad panameña. Algo con lo cual todo panameño se identifique y busque el plan de fin de semana”.

Esta publicación mensual y gratuita tiene formato tríptico de una guía con un mapa turístico. La guía se divide en dos secciones, detalla.

Por un lado está el mapa del barrio, en el cual se encuentran marcados los diferentes puntos turísticos, más comercios, restaurantes, bares, hospedajes, estación de policía, teléfonos públicos, etc. Y por otro, tiene una agenda cultural, donde encuentran los principales eventos del mes en curso.

Se distribuye en los hoteles de la cuidad capital, arrendadoras de carros, en la Terminal de Transportes, aeropuertos y en comercios, museos y teatros del Casco Antiguo.