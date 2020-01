Kutcher será el relevo de Sheen

¿Podrá Ashton Kutcher dar el ancho para mantener el éxito de Two and a Half Men? Luego de que se anunciara que Kutcher reemplazará a Charlie Sheen, los espectadores se han comenzado a preguntar cómo podrá insertarse en el pequeño mundo del programa.

La gente quiere saber si su atractivo reemplazará al cáustico Sheen y quién será su personaje.

Ni la CBS ni Chuck Lorre, el creador de la serie, dieron muchos detalles al confirmar la integración de Kutcher a la comedia, en el que el personaje de Sheen era el centro de la trama con su papel de escritor de canciones publicitarias con una vida de lujos y un hermano bastante nervioso.

“Tenemos mucha suerte de contar con alguien tan talentoso, alegre y destacado como Ashton en nuestra familia”, dijo Lorre, el productor ejecutivo del programa.

Kutcher, que se convirtió en una estrella de comedias hace más de 10 años en That ‘70s Show, tiene un aspecto angelical y una sensualidad torpe, para algunos podría ser considerado el anti-Sheen. “No puedo reemplazar a Charlie Sheen”, dijo Kutcher, quien agregó que planea trabajar duro para “entretener endemoniadamente a la gente”.

La declaración de Kutcher fue la única mención de Sheen en todo el asunto.

El acuerdo para reemplazar a Sheen por Kutcher se logró rápido, tras reportes sobre que las negociaciones con Hugh Grant se habían derrumbado.

La fecha límite para decidir si el programa podría continuar se acercaba bastante, pues este miércoles CBS debe presentar su nueva programación.

La noticia sobre la entrada de Kutcher había empezado a circular en los medios estadounidenses a última hora del jueves con informaciones de que el protagonista de What Happens in Vegas (2008) recibiría una “paga enorme” por su trabajo.

Kutcher no es tan famoso como Sheen, pero a los 33 es mucho más joven que su predecesor y tiene una gran cantidad de seguidores.

De hecho, se espera que Kutcher atraiga a espectadores más jóvenes que los que tenía Sheen. El actor tiene una amplia comunidad de fans de unos 6.7 millones en Twitter, un importante punto a favor para promocionar el programa.

Pero la dificultad podría ser el resto de la audiencia de la CBS, que es mayor en general, es decir, más del tipo Sheen que del tipo Kutcher.

En un comunicado Sheen le dijo a Kutcher: “Disfruta el planeta Chuck. (...) Donde no hay aire, risas, lealtad o amor”, en referencia a su pleito con su ex jefe Lorre, al que ha criticado duramente desde su despido.

Lorre había sido unos meses antes el centro de las iras de Sheen, que le llegó a llamar “pedazo de mierda” y “estúpido pequeño hombre” tras la cancelación del programa por los problemas del actor con las drogas y el alcohol.

Las ofensas del intérprete colmaron la paciencia de Warner que rescindió en marzo el contrato que tenía con Charlie Sheen, quien lideraba la famosa serie por la que cobraba cerca de 2 millones de dólares por capítulo.

Posteriormente, Sheen denunció a la productora por considerar que su despido no estaba justificado y Warner comenzó a buscar un sustituto para seguir con la rentable telecomedia.

A sus declaraciones por la noticia de su reemplazo, Sheen agregó que Kutcher es un “amorcito y cómico brillante... ¡Oh, espera, yo también!”, declaró al portal TMZ.com.