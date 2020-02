OASIS.

El cantante de la banda británica Oasis Liam Gallagher se casó por segunda vez con la ex cantante de la banda femenina All Saints, Nicole Appleton, en el Día de san Valentín, informó ayer el diario británico The Sun citando a un portavoz del músico.

La ceremonia secreta se realizó en el mismo registro civil de Londres, en el que Gallagher se casó con su primera esposa, la actriz Patsy Kensit, en 1997. La pareja se divorció apenas tres años después. Gallagher, de 35 años, suele ocupar los titulares de los diarios por sus amoríos, problemas con el alcohol y peleas a los golpes. Liam tiene un hijo de ocho años con Kensit y uno de seis con Appleton, de 33. El diario informó que Gallagher y Appleton celebraron la pequeña ceremonia con unos pocos amigos.

El hermano de Liam, Noel Gallagher, quien también canta en Oasis, se quedó en Los Ángeles. Los hermanos Gallagher suelen discutir mucho, y sus peleas son publicadas por la prensa. Actualmente la banda está trabajando en un nuevo álbum en Estados Unidos.