Machismo no salva del cáncer

TABÚ Y TEMORES. RIESGO DE MUERTE.

Carlos Montenegro, de 59 años y padre de familia de cuatro adolescentes, llevaba una vida normal y casi no se enfermaba. Mucho menos había contemplado realizarse una examen de la próstata. Sus hijos le suplicaron que se la hiciera, pero él no quería, pues se sentía bien. “Ese examen no se hizo para los hombres”, decía.

Montenegro se refería a la prueba de tacto rectal, diseñada para detectar el cáncer que se desarrolla en la próstata, un órgano glandular del sistema reproductor masculino.

Pero su pensamiento cambió al ver que su hermano Raúl, de 63 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. “Verlo en esa situación me hizo abrir los ojos. Y más porque tras la operación pudo tener una vida normal”, agrega.

Se hizo la prueba y le salió negativa. Desde ese día juró a su esposa e hijos que se realizará el examen una vez al año. Pero no todos los caballeros corren con la misma suerte que Montenegro, porque a pesar de que se puede detectar este tipo de cáncer, en muchos casos ya está avanzado.

El urólogo Marcos Young R. explica algunas de las características sobre esta dolencia.

–¿Cómo ataca el organismo?

–Sin que uno se dé cuenta. Cuando los pacientes tienen síntomas como pérdida de peso y molestias, ya el tumor está avanzado.

–¿Quiénes son más propensos?

–Los pacientes mayores de 40 años que hayan tenido antecedentes familiares y hombres mayores de 50 años.

–¿Conoce de casos en pacientes menores de esas edades?

–Muy pocos, pero sí, en pacientes de 20 y 30 años.

–¿Cómo se puede prevenir?

–Con el examen de sangre PSA (antígeno prostático específico), más el examen de tacto rectal, una exploración que tiene mucho tabú.

–¿Por qué?

–Por los temores de tipo social y el misterio. Porque creen que duele.

–¿Cuánto dura el examen?

–Es rápido, eficiente e indoloro. Dura segundos.