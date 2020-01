‘Made in Germany’ en Hollywood

Angelina Jolie quería rodar en Venecia y París con un “gran director”. Así lo confesó recientemente en el diario The San Francisco Chronicle con motivo del estreno de The Tourist, que firma el realizador alemán Florian Henckel von Donnersmarck.

Ese fue el alemán que conquistó Hollywood con su debut cinematográfico, La vida de los otros. El Oscar como mejor película de habla no inglesa que recibió su drama le allanó el camino hacia la meca del cine.

En The Tourist, que llegará a Latinoamérica en 2011, Jolie y Johnny Depp comparten plano por primera vez. Y pese a que las críticas no han sido muy favorables, los dos actores fueron nominados en los Globos de Oro como mejores intérpretes en la categoría de comedia. Así, Von Donnersmarck se coloca en la senda de otros cineastas alemanes como Roland Emmerich y Wolfgang Petersen.

El drama bélico de Petersen El barco obtuvo en 1982 ocho nominaciones a los Oscar. Pocos años después, el realizador se mudaba de Hamburgo a Hollywood, donde filmó, entre otras, In The Line of Fire, Outbreak, Air Force One, La tormenta perfecta o Troya. Desde mediados de los 90, Petersen disfruta del privilegio del final cut, que le convierte en uno de los pocos cineastas de Hollywood que decide el montaje definitivo de sus películas.

Sin embargo, no todo fueron éxitos y, por ejemplo, Poseidón (2006) fue un fracaso de taquilla.

Roland Emmerich puso un pie en Hollywood con su hit de ciencia ficción Stargate, en 1995.

Después, hizo películas de elevado presupuesto y con numerosos efectos especiales como Independence Day, The Day After Tomorrow y 2012. Ahora, da un giro de 180 grados con Anonymus, que llegará a los cines en 2011.