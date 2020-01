María Gabriela viene con todo

CARNAVAL

Hoy es la práctica de tonadas de la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas y para su soberana, María Gabriela Díaz Román, se aproximan los días cumbre de su reinado.

"Es un orgullo representar una tuna tan prestigiosa. Me siento orgullosa porque mi familia está conmigo y me apoya", asegura la joven de 22 años. Díaz es la decimosegunda mujer de su familia que es reina de un carnaval tableño.

Además de llevar con orgullo su título, esta experiencia la ha ayudado a desenvolverse con mayor facilidad con otras personas. Esto le viene bien para su carrera, ya que es licenciada en turismo desde hace casi dos años y ejerce su profesión en un hotel de la localidad.

"El reinado me ha abierto puertas, he conocido a gente nueva y cosas de mí que puedo explotar, como tener más seguridad al hablar en público, en televisión y radio. Son cosas que me pueden ayudar en mi trabajo y en lo social".

Si no estuviera presidiendo los carnavales de Calle Abajo —cuenta la reina— estaría haciendo las gestiones para estudiar una maestría en España o Suiza. "Quiero tener mi negocio propio. También me encantaría trabajar para una cadena internacional de hoteles", expresó la chica que sabe inglés y tiene conocimientos del francés.

Si se anima, la práctica de tonadas se celebrará a partir de las 6:00 p.m. con la murga de Calle Abajo en Mi Pueblito Afroantillano. María Gabriela I y María Laura Villareal (reina del 2004) estarán presentes para gozar con sus seguidores.