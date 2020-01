Menchú se lanza al ruedo

ACTIVISMO. LA DIRIGENTE DENUNCIA QUE LA IMPUNIDAD ES VERGONZOSA.

Rigoberta Menchú es una mujer menuda y contundente, que sonríe con la misma facilidad con la que denuncia.

El jueves pasado estuvo en Panamá para participar en las actividades de los 25 años de la Asociación de Aldeas Infantiles SOS, y todo el tiempo lució orgullosa su guipil, la blusa que tejen las mujeres mayas.

"Somos muy famosas por nuestros guipiles", comentó, mostrando su blusa de colores intensos y vibrantes.

Menchú, premio Nobel de la Paz de 1992, nació en la aldea Laj Chimel, en la tierra del maíz. Como patio tenía un bosque nuboso y frío de las montañas de Quiché, que todavía recuerda con nostalgia.

De aquellos bosques bajaban los indígenas como ella hacia las fincas de la Costa Sur guatemalteca, donde ricos finqueros los contrataban para los trabajos de producción de café, azúcar, algodón y otros productos para la exportación. Con esos trabajos ganaban míseros sueldos.

Hoy día, luego de un largo camino de exilio y activismo, Menchú es candidata presidencial en Guatemala.

- ¿Usted cree que ha cambiado la realidad de los pueblos indígenas en América?

No hay que generalizar. En lo que corresponde a Guatemala, creo que los acuerdos de paz nos abrieron una perspectiva nueva. Se ha ido incrementando la participación en el sistema judicial, al igual que en el Ejecutivo, pero todavía está el reto de construir un Estado realmente plural.

-¿Por qué decide lanzarse a candidata?

Bueno, primero porque la Constitución guatemalteca me permite hacerlo. Luego, porque hay un rol que yo he venido jugando que ya se ha agotado. Yo no puedo seguir pidiéndole a la gente que vote por el menos peor. Creo que este es el momento en el que hay que empezar a participar en la política, porque en mi país hay una falta de credibilidad en el sistema electoral y mucha corrupción, y si queremos cambiar el país tenemos que entrar en el sistema, tomar el poder.

-Hay varios premios Nobel de Paz, pero la paz sigue siendo un sueño inalcanzable. ¿Qué piensa de esto?

La mayor fuente de violencia en este tiempo es la desigualdad social. Esta desigualdad se combina con racismo, con discriminación, y todo esto genera muchísimas víctimas. En segundo lugar está el modelo capitalista que ha priorizado el bienestar material.

La guerra de Irak es para distraernos. Yo estoy convencida de que la paz no va a venir de otros lados, sino que la vamos a tener que hacer en cada esquina, en cada barrio, en cada país, con la participación de la ciudadanía.

-¿Por qué dice que la guerra de Irak es para distraernos?

Porque la vemos en la pantalla de televisión y la sentimos lejos, pero no miramos en nuestras esquinas, donde hay gente muriendo de hambre. Esa guerra silenciosa que mata gente humilde es la más nefasta, porque pasa por el egoísmo humano más grosero.