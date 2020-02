Messenger mejorado

RENOVAR.

Hace un par de semanas me llegó una invitación de Microsoft para que hiciera el upgrade de mi Messenger 7.5 al tan esperado Microsoft Live Messenger (Messenger 8.0). Me sentí muy alagado de haber recibido tal invitación ya que es la versión beta y son muy pocas personas en el mundo que tienen este software. Windows Live Messenger a primera vista no tiene mucha diferencia entre el Messenger actual ya que todos los botones y los menús son idénticos.

Pero definitivamente sí es mucho más funcional que el actual messenger. Una de las que me llamó la atención es que cada vez que pasas el mouse por encima de alguno de los contactos de tu lista antes solamente te aparecía el e-mail ahora con el Live Messenger te aparece una ventana más grande donde se te despliega el e-mail, un botón para establecer una conversación de voz, otro para videoconferencia y la tarjeta de contacto donde aparecen todos los datos de la persona. Una nueva opción es que puedes mostrar en tu ventana los contactos de Hotmail o de tu Outlook o si quieres, solo los contactos de Messenger. Puedes organizar tus contactos por el estatus en que se encuentran, por grupo o por aquellas personas que hayan actualizado su espacio personal en MSN.

Además de mostrarnos los contactos por nickname, también no los puede mostrar por e-mail o por nombre y apellido. Algo que realmente Microsoft mejoró fueron las videoconferencias ya que han renovado la compresión y se ven mucho más fluidos los movimientos de la otra persona que nos habla por la webcam. Tampoco faltan los juegos como solitario, buscaminas, damas y también cruz y cero. Otras de las ventajas que trae es que las funciones de asistencia remotas y para compartir aplicaciones son más fáciles de acceder y además, podrás entrar a cualquiera computadora con el debido permiso de la otra persona. También podrás compartir tu música, videos y fotos con otras personas sin tener que estar transfiriendo archivos.

NOVEDADES

Algo que me pareció muy novedoso, fue que al momento de instalar el Live Messenger me creó una carpeta compartida en mi computadora de tal manera que ya no tengo que estar transfiriendo archivos uno por uno. Con solo colocarlos en esta carpeta puedo darle permiso a otra persona para que fácilmente acceda y obtener los archivos colocados. Por otro lado, las opciones para compartir fondos, las caritas y los muñequitos moviéndose, ya vienen incluidas en esta versión, aunque me parece que han podido agregar muchos más.

También podrás cambiar los colores de esta de las ventanas y hacer tus propias combinaciones.Personalmente, creo que este messenger no es otra cosa que la misma versión 7.5 pero mejorada. Pienso que Microsoft todavía tiene que hacer algo más radical para poder sacarle ventaja a sus competidores más cercanos como SKYPE, Yahoo y Google.