La Mexicanita No. 2

OFERTAS ACERTADAS. QUESO FUNDIDO, TACOS Y CARNITAS.

Aristóloga Especial para La Prensavivir+@prensa.comTenía tanto rato de estar rondando a la tendencia peruana, que decidí que era hora de entrarle a esa otra gran cocina del hemisferio, o sea: la mexicana.

Pero me fui más bien a hacerle una segunda visita a La Mexicanita, que ya es venerable institución, y sigue día tras día con su corto menú de ofertas, pero siempre acertadas.

Pedimos unas cervecitas frías, y llegaron bastante expeditamente. El restaurante, en un día de semana, estaba llenito, y aun así los muchachos (que no eran más de dos) se las ingeniaban para atender a todos sin mucha dilación.

En realidad, no pedimos mucho. Comenzamos con un queso fundido (puede ser solito, o venir con hongos o chorizos).

Por supuesto, y contando con la cercanía de urgencias de Paitilla, nos fuimos por la orden extra de colesterol y lo pedimos con chorizos.

Quise pedir los tacos suaves al pastor (que vienen con su piñita rica, yam yam), pero optamos en vez por las carnitas. Estaban ricas, pero por lo magro que era el corte, vinieron un poco sequitas, qué lástima.

Eso sí, las pedimos de cerdo (dice para dos personas pero te las traen también para una) con frijolitos refritos y tortillas de harina suave. Muy, muy buenas. La orden de guacamole con totopos (tortillas fritas) estuvo excelente con las cervezas, y te traen, sin pedirlo, pico de gallo y salsita picante.

Aunque la orden de carnitas era para una, fueron tres trozos de buen porte, por lo que además, solamente pedimos la orden de enchiladas a la Sinaloa, rellenas de pollo adobado y que vienen recubiertas de quesito: también vienen acompañadas de frijoles refritos.

Francamente, entre todos los precios que suben y suben, esta inconspicua cadena me pareció uno de los ya pocos lugares que tienen excelente relación precio-calidad. Y además, servicio rápido. Saca tus conclusiones. ¡Ah! No probamos los tequilas, etc., pero las cervezas están a un dólar con 50 centavos. Puntos extras. Dixit.

FICHA TÉCNICA

• COMIDA: Buena

• SERVICIO: Expedito

• AMBIENTE: Muy informal

• PRECIO: Menos de $15 - $15-$25 - $25 en adelante

• RECOMENDADOS: Enchiladas Sinaloa de pollo ($8.50), queso fundido con chorizo ($5.50).

• RELACIÓN COSTO-CALIDAD: Guacamole ($3.50) y carnitas para uno ($5.50).

• DIRECCIÓN: Centro comercial La Florida, Marbella

• TELÉFONO: 263-8227

• HORARIO: De lunes a sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

• ACCESO A DISCAPACITADOS: Acera

• SILLAS PARA BEBÉS: No

• FUMAR: No

• ACEPTAN: Visa y Clave.