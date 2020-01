Música: Filme de Banderas estará en Sundance

LOS ÁNGELES, Estados Unidos/EFE- Entre la lista de los seleccionados para el Festival de Sundance estará este año Antonio Banderas, con su segundo largometraje El camino de los ingleses, según anunció la revista Variety. Banderas participará en la sección "Premier" del festival, en el cual se estrena una serie de cintas de cine independiente. Banderas compartirá con Sarah Polley y su cinta Away From Her.