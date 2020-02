Pequeño cazador

FOX TERRIER. ES INDEPENDIENTE, PERO SIRVE DE COMPAÑÍA.

Como indica su nombre, al fox terrier se le utilizaba en Inglaterra para cazar zorras. Con este fin, se les recortaba la cola, con lo que se la fortalecía. Esto era importante porque de esta forma, cuando el perro quedaba atascado en la madriguera de la alimaña de turno, se le podía halar por el muñón de la cola para rescatarlo. Hoy en día, por razones humanistas no se les corta el rabo ni las orejas, ya que si son mascotas y no perros de trabajo, las razones para mutilarlos pierden validez.

Son unos perros activos e inteligentes, con gran valor y osadía. Siempre listos a defender a sus amos, son más indicados para familias con niños de cierta edad, ya que pueden tender a morder si no se les entrena desde pequeños. Su gran inteligencia les permite aprender trucos fácilmente, lo que los convierte en favoritos familiares. Además, tienen un porte elegante y gallardo, diríase que aristocrático.

Es necesario brindarles una buena dosis de ejercicio, aunque su tamaño compacto no excluye el que sean excelentes animales para tener en apartamentos siempre y cuando se les ejercite; aunque son independientes, pueden ser buenos compañeros.

Aunque anteriormente se consideraban al smooth y al wire como una misma raza, hoy en día se hace una distinción entre la una y la otra.

Por alguna razón que no me explico, el smooth aparece con un rango alto en inteligencia en el libro The Intelligence of Dogs de Stanley Coren, y no se hace mención del wire.

Por lo general, les gusta ladrar. Pueden elegir su causa célebre, como nuestra Greta de la foto, quien detesta las tormentas, y se avienta contra los cristales de las puertas cuando ruge una afuera de su apartamento.

Greta acaba de tener cachorros y ha sido una madre admirable, toda una dama y muy abnegada.

Otro de los odios atavísticos de Greta son los gatos. Cuando ve uno pasar por su balcón, ha llegado hasta a saltar balcón abajo para corretearlo. O sea, estos animalillos conservan sus instintos cazadores, y tienen una naturaleza curiosa, inquisitiva y juguetona.

Aunque son excelentes guardianes, es necesario enseñarles a interactuar con otros perros desde pequeños o pueden resultar peleoncillos.

Además, si no se les entrena bien, pueden cuestionar la autoridad de su amo. Pero en general, son unos excelentes perros de ciudad.

Compactos, de bajo mantenimiento, son fieles protectores de lo suyo.

ALGUNOS DATOS

• TAMAÑO: Al hombro, 35-40 cm. (14-16 pulgadas)

• COLOR: Debe predominar el blanco, con marcas negras. Se permiten algunas marcas chocolate claro.

• PESO: 7-9 kg. (15-19 lbs)

• APARIENCIA: Perros pequeños, musculares, con cabeza elongada y delgada, ojos negros y pequeños, orejas cortas que caen hacia delante. Tiene espalda corta y patas fuertes y rectas.

• MANTO: Hay dos tipos, el ‘smooth’ o de pelo liso y el ‘wire’ o de pelo rizado. El de pelo liso muda más que el rizado, y en el caso de éste último, se le arranca el pelo con un peine especial para que se tupa y salgan a relucir las marcas negras.