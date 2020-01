Pintura que significa vida

MUESTRA. MENSAJES SIN RECURRIR A IDEAS.

El pintor boliviano Oscar Pantoja presentará una exposición que inaugurará mañana, 29 de mayo, a las 7:00 p.m. en la galería ArteConsult.

Pantoja se dedica a la pintura "desde siempre", como él dice. Desde niño su mayor influencia fue un hogar con una familia motivada por el arte.

Comenzó a tomar clases de pintura en La Paz y luego fue becado para continuar sus estudios en México, siendo un adolescente. Según Pantoja, como estudiante, tuvo influencia de la pintura mexicana, "pero luego me di cuenta de que estaba equivocado, pues en ese entonces mezclaban la política con la pintura y yo consideraba que en el arte debía ser distinto".

Para el artista, a través de sus años de carrera, la evolución ha sido enorme. Primero, cambiando la influencia política por no estar enfocado en la misma ideología, luego con tendencias en la arquitectura, al estar estudiando esa carrera.

Fue transformando su estilo al surrealismo, pues según detalla, leía mucho sobre esa corriente, pero -en ese entonces era mal visto meterse dentro de la pintura europea-, lo que para él no era correcto.

"Me di cuenta de que la pintura no era ni mexicana ni europea, podía hacerse en cualquier lado". Al regresar a Bolivia fue incursionando poco a poco en lo abstracto. "Me pareció que la pintura podría decir por sí misma y hablar sin recurrir a ideas", comenta.

Así como sus hermanos eran pintores, Pantoja ha sido ejemplo para sus hijos, que han desarrollado las artes y la música.

"La pintura significa vida, es algo con lo que vives, necesitas para desarrollarte y seguir viviendo", comenta.