Pista sobre Alzheimer

DEMENCIA SENIL.

Los investigadores han descubierto una nueva clave para la causa del mal de Alzheimer o demencia senil. El cerebro de las personas que están afectadas por fallas de la memoria que conducen a la demencia está afectado con una placa formada por beta- amiloide, una proteína pegajosa, pero desde hace mucho se discute si esa es la causa de la enfermedad, o un efecto secundario.

También están involucradas marañas de una proteína llamada tau. Algunos científicos sospechan que esa es la causa. Ahora, los investigadores han provocado síntomas de demencia senil en cobayos, inyectándoles una forma particular de beta-amiloide. Inyecciones de otras formas de beta-amiloide no causan demencia senil. Eso podría explicar por qué algunas personas que tienen placas de beta-amiloide en sus cerebros no muestran síntomas de la enfermedad.

Los hallazgos hechos por un equipo encabezado por los doctores Ganesh M. Shankar y Dennis J. Selkoe, de la Facultad de Medicina de la universidad de Harvard, fueron difundidos ayer en la edición online de la revista especializada Nature Medicine.