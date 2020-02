Quejas de concierto

INMEDIATEZ. EN EL MISMO ESPECTÁCULO SE PUEDEN ATENDER LAS RECLAMACIONES.

Hace seis años empezó el boom de los megaconciertos en Panamá. "Megas" porque el volumen del público requirió de establecimientos más grandes que el centro de convenciones Atlapa (en ese entonces el local acondicionado con más capacidad del país).

Así en 2000, Shakira movió sus caderas en el hipódromo Presidente Remón y un año más tarde, se presentaron en el Estadio Nacional Rod Carew: los Backstreet Boys, Christina Aguilera y Sting.

Luego, con la construcción del Figali Convention Center, en 2003, los artistas empezaron a cantar en el causeway.

Sin embargo, no fue hasta el 2004 que la Autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia (antigua Clicac) estableció una comisión para fiscalizar los espectáculos con más rigurosidad, explica Eva Alvarado, jefa del Departamento de Asistencia y Conciliación.

"La medida respondió al número de quejas que nos llegaron por el concierto de Luis Miguel, donde corrieron al público de entrada general alVIP", agrega.

Belkis, quien asistió al concierto del astro mexicano y quien se reserva su apellido, recuerda que "el cantante se puso exquisito, amenazando de que si no veía gente cerca de la tarima no iba a salir".

Y agrega, "para mí fue una suerte porque yo estaba en general, pero si hubiera estado adelante me habría molestado. No es justo que dos personas reciban los mismos beneficios, si una paga más que otra". De esto están muy conscientes las promotoras de conciertos en Panamá.

Espectáculos y promociones artísticas S.A. (Floricienta y Shakira 2006) cuenta que considera que esta medida es "una falta de respeto" para el público, y que antes de hacerlo, le explican "las consecuencias" al mánager del artista, quien además de éste último puede tomar la decisión.

Esther Pang de Showpro -antes Evenpro- (Marc Anthony 2006), cuenta que "solo en una ocasión, para el concierto de Kudai, tuvieron que correr al público hacia adelante" y añade que la medida también es "una decisión tomada conjuntamente (entre el mánager, el artista y la promotora)".

En el caso de Kudai, la intención fue "propiciar un ambiente mucho más agradable, tanto para los asistentes como para el artista" y afortunadamente "se logró" y "no recibimos ninguna queja".

En el concierto de Jarabe de Palo ocurrió algo similar. Carlos Castro*, quien asistió, ejemplifica lo razonable que puede ser el público.

"Cuando uno compra el boleto no está contando con que el evento va a estar vacío, pero si se da, hay que sacrificarse y compartir con los de atrás... siempre y cuando la transición se haga de una forma controlada, para que los de VIP no queden incómodos, porque ahí si no me parece justo".

Las quejas sobre un concierto pueden ser captadas inmediatamente, ya que la comisión de espectáculos asiste a ellos precisamente con esta intención. Pero el descontento también es válido si la persona va a la autoridad terminado el concierto. "En ese caso el reclamo demora en resolverse entre 10 y 20 días", agrega Alvarado.

Una persona descontenta tiene derecho a reclamar la devolución total del dinero que pagó por su boleto, en efectivo.

*El nombre se cambió.