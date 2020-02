Raíces José Antonio Remón Cantera

LEMAS. TRAYECTORIA Y GUSTOS.

El futuro general, hombre fuerte de Panamá y presidente de la República, José Antonio Chichi Remón Cantera, nace en esta capital el día 1 de junio de 1908.

Efectuó sus estudios primarios en una de las escuelas públicas situada en el barrio de San Felipe de esta ciudad. Continuó su preparación en el llamado "Nido de Águilas" o sea el Instituto Nacional.

Se dice que después de recibir el título de bachiller, quiso estudiar medicina para lo cual se ganó una beca, que no le fue conferida. En cambio obtuvo otra para estudiar en una academia militar de México en donde, en 1931, recibió el título de oficial de caballería.

Fue el primer ciudadano panameño que estudió en la Escuela Militar de ese gran país.

De regreso a Panamá ingresa al cuerpo policial local con el grado de capitán. Más tarde, es ascendido a coronel siendo también a su vez Segundo Comandante de la institución. Posteriormente dirige totalmente a la citada organización.

Remón fue hombre de grandes y numerosos amigos y compadres, pertenecientes a las diversas capas de nuestra sociedad. En esto naturalmente influía la posición que ya ocupaba y su camaradería, la cual manifestaba a diario y de manera especial en bares como la famosa cantina la Louisiana, del popular Cholo "Moy" en donde se reunía con condiscípulos y amigos, a la mayoría de los cuales ayudó.

También acudía al antiguo jardín "El Rancho", otro de sus lugares preferidos, para tomarse sus buenos y diarios tragos.

Parece que nunca llegó a la embriaguez, pero sí presentó síntomas de una cirrosis del hígado a consecuencia del alcohol. Se trajo entonces a un famoso especialista de Estados Unidos (¿el Dr. Grollman?) quién se trasladó hasta acá para establecerle su tratamiento, cuyos componentes farmacéuticos eran importados exclusivamente para Remón.

Haciendo un paréntesis, para ese tiempo alguien aquí invento que la champaña tomada en vaso no era dañina, algo que es totalmente falso, pero que por lo menos sirvió para que el consumo de la citada bebida espumosa tomada como ya se dijo, en vaso, se convirtiera en el último grito de la moda, además de panacea universal.

Esto no es comentario suelto, tiene que ver mucho con el citado de la nota, ya que el Dr. Mario Rognoni, nuestro primer maestro en cardiología, amigo y asesor de Ramón, quien no movía una tecla en asuntos médico y hospitalarios si no consultaba con el Dr., cuando presenció la autopsia del general nos manifestó que su hígado estaba normal. ¿Resultó lo del vaso? No, por favor, pero qué casualidad.

Se dice que Remón tenía una gran memoria y se conocía los milagros de todo Panamá.

Apoyado por una coalición de cinco partidos políticos (Nacional Revolucionario, Revolucionario Auténtico, Renovador, Liberal del "Matadero" y Unión Popular) a la cual se le llamó Coalición Patriótica Nacional, el general fue candidatizado para la presidencia, la cual obtuvo por votación, siendo su rival un familiar. Acuérdense que según Omar Jaén Suárez, esta es "la República de los primos". Ese rival fue Roberto F. Chiari quien fue derrotado pero fue presidente después, luciéndose cuando rompió relaciones con Estados Unidos por lo sucedido el 9 de enero de 1964.

José Antonio Remón estuvo casado con Cecilia Pinel a quien se conoció como la Primera Dama de la Bondad. No dejaron descendencia. Entre otras acciones, Remón firmó un nuevo tratado con Dwight Eisenhower como presidente del país norteño. Remón creó varios lemas: "Ni millones ni limosnas, queremos justicia". Proclamó también otro muy popular a fin de conseguir dinero para pavimentar nuestra carretera principal, decía "Paso a paso, peso a peso haremos la carretera de cemento".Textos: Harry Castro StanziolaFotografías: Ricardo L. AriasComentario: svasquez@prensa.com