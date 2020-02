Raíces El Ministerio de Relaciones Exteriores

MANEJA SITUACIONES COMPLICADAS – SUTILEZA ANTE TODO.

Siempre el manejo de nuestras relaciones con otros países presenta aspectos complicados e inesperados.

Esto, para mayores dificultades, se ha tornado aún más intrincado. A diario en este mundo moderno, en cada momento se presentan situaciones en las que hay que ser un verdadero experto para saberlas manejar y, sobre todo, que se respeten nuestros valiosos intereses en muy variados campos del pensamiento y de otros factores más materiales.

Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores fue establecido gracias al Decreto No.3 de 4 de noviembre de 1903.

Veamos cómo otros países fueron reconociendo a Panamá, a esta nueva nación que acababa de surgir. Ellos fueron en este orden: Estados Unidos, 6 de noviembre de 1903; Francia, 15 de noviembre de 1903; China, 20 de noviembre de 1903; Alemania, 26 de noviembre de 1903; Austria, Hungría, Rusia y Bélgica, 10 de diciembre de 1903; Perú, primer país latinoamericano, 11 de diciembre del mismo año; Costa Rica, 20 de diciembre de 1903.

En 1904: Panamá fue reconocida como nación por Japón, Italia, Venezuela, Chile, Holanda, Suiza, Cuba, España, Uruguay; en 1905, Ecuador; Honduras, en 1907; Brasil y Gran Bretaña, en 1908; El Salvador, 1909. Colombia lo hizo el 8 de mayo de 1924. Naturalmente, hoy la lista ha aumentado y seguirá aumentando al surgir nuevas naciones.

Tal como ya lo dijimos, Francisco V. de la Espriella fue el primer encargado de esa decisiva oficina de nuestro engranaje gubernamental. Su nombramiento lo hizo la primera Junta de Gobierno. Era abogado. Además, fue también Embajador en Francia, Gran Bretaña y Holanda. Suscribió la ley que designó a Balboa como nuestro patrón monetario. Fue uno de los que firmó el decreto que nombraba a Philippe Bunau Varilla como ministro ante EU. Después firmó el tratado, así como su ratificación. Nos referimos al Hay-Bunau Varilla.

En un futuro esperamos hablar más de otros ministerios; por ahora vamos a extractarles algunos de los principios básicos de la política exterior panameña. Ellos son: que exista coexistencia pacífica entre los sujetos del sistema internacional; respeto a la soberanía de cada país y a la integridad del Estado panameño, a los derechos humanos, a los sistemas democráticos; igualdad entre los diferentes estados; no agresión; solución pacífica a las diferencias; cooperación internacional; fin de la carrera armamentista y no al militarismo; protección del medio ambiente y aquí una acotación nuestra: ¡ojo, y a cumplirla! Nótese cómo la naturaleza está iracunda porque la violan y observen cómo andan los climas, la seguridad humana, el desarrollo sostenible (¿también hay que meterle la mano?). Además, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y autodeterminación de los pueblos son otros de nuestros principios básicos en el aspecto de las relaciones con otras naciones.

Volviendo al tema de cuál fue la primera sede que ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una publicación oficial de esa dependencia y que apareció en 2003 como parte de la conmemoración de los primeros 100 años de la República, se dice que la primera sede de la oficina de este organismo quedaba en el edificio de la Presidencia de la República. ¿Sería el edificio que les mostramos la segunda sede y no la primera como algunos dicen? Recuerden que después, uno de los bellos edificios construidos para la Exposición Internacional (Parque Porras) era la sede del ya transitado ministerio. Sabemos que en la actualidad ha quedado muy amplio y muy cómodo en la antigua edificación del Colegio La Salle en el Casco Antiguo, calle 3ª.