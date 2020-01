CAJA DE LETRAS

Me busco en un lugar, pero... no me puedo encontrar. Grito, pero... nadie me puede escuchar.

Siento mi cuerpo, pero... no me puedo tocar.

“Existo”, pero... no puedo respirar.

Hay “luz”, pero... si puedo pensar, sobresaltado me despierto y me digo a mí mismo: ¡qué alivio, tan solo ha sido un sueño!

Pero... ¿Qué hago desnudo en este cementerio?