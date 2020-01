Reina de carnavales

MARDI GRAS.

La actriz Patricia Clarkson, ganadora de dos premios Emmy por su trabajo en la serie de HBO "Six feet under", será este año la monarca de celebridades en el "Krewe of Orpheus", un extravagante desfile organizado por el nativo de Nueva Orleans, Harry Connick, Jr.

El título lo han tenido artistas como Whoopi Goldberg, Glenn Close, Stevie Wonder, Toby Keith, Laurence Fishburn, Dan Aykroyd, Little Richard, Delta Burke, Travis Tritt y James Brown.

"Mientras nuestra ciudad se reconstruye y redescubre, no podría ser más oportuno que Patricia Clarkson sea honrada por el Krewe of Orpheus y nuestra ciudad", dijo Sonny Borey, capitán del grupo, al hacer el anuncio.

Clarkson, nativa de Nueva Orleans, encabezará 30 flotas que desfilarán el 19 de febrero, el día antes del icónico carnaval de Mardi Gras.

La actriz de 47 años también fue nominada al Oscar por "Pieces of April" (2003).