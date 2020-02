Renuncia la Chilindrina

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, que se hizo famosa como La Chilindrina en la serie El Chavo del Ocho, dejará la empresa Televisa después de 50 años por falta de oportunidades, informa el diario Reforma.

La actriz, que tuvo un contrato de exclusividad con la mayor televisora mexicana hasta hace un año, anunció que buscará otros horizontes de trabajo, gracias a la fama que le dio su personaje en el mercado de habla hispana.

"Realmente me renunciaron sin decírmelo. Estuve 10 años en espera de un proyecto, hicimos varios planes que no se llevaron a cabo y eso me da a entender que no les intereso en Televisa, que realmente mi ciclo con la empresa terminó", dijo La Chilindrina.

De las Nieves, que tuvo varios problemas con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", productor y creador de El Chavo del Ocho y otras series televisivas, dijo que estuvo por firmar un nuevo contrato para una serie animada.