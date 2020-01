Respaldo al cine iberoamericano

¿Cuántas películas produce el cine independiente de Iberoamérica? A pesar de los obstáculos que incesantemente han comentado cineastas de distintos países, la cifra de cintas hechas en la región es considerable. Solo en Panamá, con una industria descrita como “en pañales”, hay cerca de 25 proyectos locales en proceso, de acuerdo con los registros de la Asociación Cinematográfica de Panamá.

Por ello, si bien Ibermedia (fondo que más apoya al cine iberoamericano) ha duplicado el presupuesto con el que empezó hace una década, la creciente industria regional hace que quizás ahora “estemos peor” en términos de satisfacer la demanda, comenta Víctor Sánchez, coordinador de coproducción y distribución de Ibermedia.

Sánchez, quien estuvo en Panamá como invitado al Diplomado Internacional en Producción Cinematográfica que se dictó hace unos días en Ciudad del Saber, explica los dilemas que surgen al respaldar el séptimo arte.

¿Cuántas modalidades de ayuda tienen?

Seis. Desarrollo de guión, coproducción, que se lleva entre 80% y 85% del presupuesto; delivery, distribución, ayuda a las salas de cine, y la labor de formación con seminarios y capacitaciones. Las ayudas que mejor funcionan son las dos primeras, copan el 90% del fondo y estamos contentos con los resultados, pues en desarrollo muchos de los proyectos llegan a terminarse y en coproducción nunca se le ha dado dinero a una película que no se haya hecho.

Tenemos graves problemas con la distribución.

¿Por qué?

No se compite en igualdad con otras cinematografías, como la de Estados Unidos que copa los mercados, no dejan lugar y los pocos que se consiguen no funcionan como quisiéramos. No existen canales de distribución, esperando las películas nuestras.

¿Cuántas cintas apoyan al año?

Por establecer cantidades, podría ser de 30 a 33 en producción y 28 ó 30 en desarrollo. En el resto de categorías se respalda entre 10 y 12 proyectos.

¿Se puede ganar el apoyo para hacer toda la película?

No. En desarrollo no puede pasar de 15 mil dólares y en coproducción, el límite es de 200 mil dólares. En ocasiones, este apoyo es solo una semilla que busca atraer otras inversiones y otras veces es todo lo contrario: sirve para tapar la financiación de un montaje ya avanzado.

¿Cómo andan en la región los procesos para obtener más ayuda, privada o gubernamental?

Complicado. Primero, no en todos los países hay medidas de apoyo gubernamental y en los que existen suelen ser bastante restringidas, menos México, Brasil o Argentina.

¿De cuánto es su presupuesto?

Anualmente, unos 8 millones de dólares. Empezó con unos 3 millones. Subió porque hay más países integrantes del fondo (de 9 a 18) y otros apoyan más. Esto no significa que sea suficiente, ya que también ha subido el número de solicitudes. Proporcionalmente, creo que hoy estamos peor.

¿Qué cintas que han apoyado hacen que el esfuerzo valga la pena?

Chance es un caso emblemático. Fue una de las primeras ayudas otorgadas a Panamá, y le ha ido bien. Con esto se demuestra que cuando se ponen los mecanismos adecuados y se cuidan los procesos de producción, nuestros proyectos acaban teniendo resultados. Hay otras ayudas que ha otorgado Ibermedia a cintas de Panamá. Ya se verán más adelante.

El crimen del padre Amaro, La ciénaga, El custodio y La teta asustada son otras películas que hemos apoyado.

Encuentro para crear películas Hace unos días culminó la sexta versión del Diplomado Internacional en Producción Cinematográfica que se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad del Saber. Sus organizadores fueron Ibermedia y la Asociación Cinematográfica de Panamá (Asocine). Este encuentro se ha convertido es uno de los puntos de desarrollo de proyectos de la región, comenta Luis Pacheco, presidente de Asocine.

Por el momento, detalla, hay ocho películas y documentales en proceso, como resultado de la convivencia en el diplomado. En las pasadas versiones han participado cineastas de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico y España, entre otros países.

Además, resalta Pacheco, está el valor de la formación. Asegura que el diplomado es tan reconocido, que en cuatro años han recibido 500 solicitudes.