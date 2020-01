Restaurante Sakura

EN EL ‘CAUSEWAY’. SUSHI Y ALGO MÁS.

Resulta que una pareja amiga asume con frecuencia el manto de RdT, y por alguna casualidad siempre termino arrastrándolos hasta la Calzada de Amador. Les he metido un par de goles, que por mero milagro no han mutilado el mutuo afecto. Pero esta vez salieron de lo más contentos de la experiencia.

Sakura, en el Mall de Perico, es propuesta del chef Ishi, que antiguamente fungió en Nobu (hoy Peperoncino).

La mejor forma de describir su estilo es katei ryori, o sea, cocina casera: nos presenta un menú de platos típicos japoneses.

De entre las entradas, el yakitori, los famosos pinchos de pollo, es delicioso; hay un plato llamado ebi dango que se sirve como plato fuerte, consiste de tres pinchos, cada uno con cuatro albóndigas de langostino molido, aderezadas con la salsita del yakitori. Deliciosas.

Entre los entrantes, lo primero fue una canoa llena de sushi y sashimi. Aunque el menú tiene los habituales rollos que yo llamo "a lo machigua" porque son para los gustos locales, sin pescado crudo (entonces, hijo, mejor zámpate una carimañola), esta trajo una variedad de sashimis de atún, salmón y corvina, y nigirizushi (que son las tamuguitas esas con el filetito de pescado encima) con tamago, macarena, los antedichos pejes, pulpo, calamar y huevo.

También pedimos un agedofu, o sea tuquitos de tofú rebozado y y frito.

Luego pasamos a los platos fuertes, donde se distinguió un rico tempura de langostinos; el RdT sopero se sorbió una buenísima de vegetales con caldo de bonito, y todos disfrutamos de un buta shogayaki, o sea filetitos de puerco liso salteados con jengibre, acompañados de repollo finamente picado.

El cerdo estaba demasiado grueso para mi gusto (tiene que ser delgado como un carpaccio) pero de su sabor no tengo queja alguna; un salteo mixto de hongos con ajonjolí también estuvo regio.

Acompañamos, para "cortar", con un plato de pepinos con una suavísima vinagreta, súper ricos, y unos hongos mixtos salteados. Yam yam.

De postre comimos kohi zeri, o gelatina de café, mejunje popularísimo entre los hijos del sol naciente. Se les pasó la mano con la gelatina.

Volví para probar un par de cosillas más. Me interesaba la variedad de vegetales al tempura, que no me decepcionó, y aquí probé el dichoso ebi dango.

Pedí unos sushi en rollo: sugiero el de pepino con ciruela; el futomaki no es muy gordo, pero es sabroso, y el de atún picante con aguacate es súper rico.

Otro postre: las panquecas japonesas que vienen con pasta de frijoles dulces. Rociamos todo con un rico sake jumai, porque aunque tienen algunos vinos, no tienen carta. Ah, y se me olvidaba. Revisen la cuenta bien, que me clavaron un pulpo al olivo que pedimos al principio, pero que cancelamos inmediatamente.

Dixit.

FICHA TÉCNICA

• COMIDA: Rica y caserita

• SERVICIO: Un poco despistado

• AMBIENTE: Agradable

• PRECIO: De $15-$25

• RECOMENDADOS: Canoa de sushi y sashimi ($45), buta shogayaki ($9,50)

• RELACIÓN COSTO-CALIDAD: Ebi tempura ($13,50), yakitori ($5) , hongos salteados ($7)

• ACCESO PARA DISCAPACITADOS: Rampas y estacionamientos• FUMAR: Terraza

• DIRECCIÓN: Calzada de Amador, Mall isla Perico, local 201• TELÉFONO: 314-3336

• HORARIO: Lunes a Jueves, de 3:00 p.m.-12:00 p.m., viernes, sábados y domingos, de 12:00 m.d. a 12:00 p.m.

• ACEPTAN: Visa, Clave y Master card