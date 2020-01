El Teatro Apollo revive

Las caras y los sonidos que hicieron del Teatro Apollo de Harlem la cuna de la música negra reviven desde ayer, en una exposición en Nueva York que analiza el impacto de la mítica sala de conciertos sobre la cultura popular estadounidense.

Fotografías, grabaciones, videos, instrumentos e, incluso, trajes de James Brown, Miles Davis y Michael Jackson comparten hasta el 1 de mayo el Museo de la Ciudad de Nueva York para recordar la historia del Apollo, donde se lanzaron las carreras de nombres como Ella Fitzgerald y Billie Holiday.

“Es una exposición absolutamente brillante. Además, es como una lección: se ven fragmentos de nuestra historia que pocos conocen y que hay que preservar”, dijo la diva del soul Dionne Warwick, intérprete de temas como I say a little prayer y Dont make me over.

Warwick es una de las llamadas “leyendas del Apollo”, un lugar que la catapultó –como a tantos otros participantes en sus populares noches para aficionados– a los puestos más altos de las listas de ventas y en el que, según explicó, consiguió “la confianza que hay que tener sobre el escenario”.

Sin embargo, para ella, “lo grandioso del Apollo” es que ha enseñado a multitud de generaciones “a amar la música” gracias a actuaciones de “los grandes, de las auténticas leyendas”, como Nat King Cole, Duke Ellington y James Brown.

“Yo no puedo imaginar un mundo sin música, y el Apollo ha sido capaz de capturar eso y de hacer partícipe de ello a todo el mundo que ha pasado por allí. Es algo magnífico”, aseveró Warwick, quien recorrió la muestra prestando atención a cada detalle “para explicárselo todo –dijo– a mis nietos”.

La exposición, que lleva por nombre “Aint Nothing Like the Real Thing”, repasa así el recorrido de la sala de conciertos, desde que nació en 1934 e hizo historia al permitir el acceso al recinto de la comunidad afroamericana, hasta los acontecimientos más recientes que lo han vuelto a situar en primera línea mediática.

Entre ellos destaca sobre los demás la muerte de Michael Jackson en 2009, una tragedia que convirtió al Teatro Apollo en punto de peregrinaje para los seguidores del “rey del pop” en la Gran Manzana, ya que esa sala había albergado una histórica actuación de los Jackson Five en 1969 que los convirtió en una sensación nacional, con el pequeño Michael a la cabeza.

De Jackson se pueden ver numerosas imágenes y algunos de sus sombreros, mientras que también destacan históricos objetos de otros artistas como James Brown, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Miles Davis, etc.