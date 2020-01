Textos sobre Elizabeth

La muerte, esta semana, de Elizabeth Taylor puede convertirse en un filón para las editoriales, que han adelantado la publicación o reedición de varias biografías de la actriz.

Las editoriales británicas Mainstream, JR Books, MacMillan y Faber ya han anunciado la publicación de una nueva biografía, en el primer caso, y la reedición de otras que ya han visto la luz en otros.

Mainstream se dispone a sacar el libro Elizabeth Taylor: The Lady, the Lover, The Legend: 1932-2011, del biógrafo de Hollywood David Bret, quien, según el director gerente de la editorial, Bill Campbell, temía medidas legales de la actriz británica por su contenido.

En los otros tres casos se trata de reediciones o publicaciones en formato de bolsillo de biografías ya anteriores, que se han adelantado debido al fallecimiento de la actriz, acaecido el pasado miércoles en Los Ángeles.

Según declaró Campbell al diario The Independent, el libro de su editorial “es el único nuevo”.

“Lo habíamos retenido hasta ahora porque tiene partes polémicas y la actual legislación antilibelo podría haber impedido su publicación”, dijo el editor.

El libro de Bret contiene revelaciones sobre la madre de la actriz, que tuvo supuestamente relaciones de tipo lésbico, además de romances con varios directores para conseguir que ofrecieran algún papel a su hija.