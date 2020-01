‘Thriller’ de Jackson pasará a la posteridad

El cortometraje de Michael Jackson Thriller de 1983, un musical de horror que ayudó a la popularización de los videos musicales para televisión fue ingresado al Registro Nacional del Cine de Estados Unidos.

El corto de 14 minutos está entre los 25 filmes que la Biblioteca del Congreso ingresó al registro y se convirtió en el primer video musical incluido en la lista de tesoros culturales del 2009 que serán preservados por siempre.

También se integró a Jezebel, con Bette Davis, Mrs. Miniver, ganadora del Oscar a la mejor película en 1943; The Muppet Movie, de 1979 con Kermit the Frog y Miss Piggy, el drama acerca de un robo bancario Dog Day Afternoon, de 1975, protagonizada por Al Pacino y el filme de ciencia ficción de 1957 The Incredible Shrinking Man.

A ellas, se añadió el spaghetti western de Sergio Leone Once Upon a Time in the West, de 1968.

Jackson, quien murió a los 50 años ,el 25 de junio de 2009, producto de una sobredosis de medicamentos, trabajó en el video Thriller, junto al director John Landis.

La Biblioteca del Congreso describió al video como una fastuosa producción que “revolucionó la industria de la música”. El cortometraje fue exhibido en televisión y en cine como una cinta de 35 mm.

El Registro Nacional del Cine de Estados Unidos cuenta ahora con 525 películas.