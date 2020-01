Vacaciones de medio año Viaje en familia y sin estrés

CONSEJOS PRÁCTICOS. NO SE LO TOME A LA LIGERA, PLANIFIQUE.

A la hora de viajar en familia, hay muchos factores que se deben tomar en cuenta. Pero hay dos que resultan imprescindible. Ya sea que viaje con niños pequeños o adolescentes rebeldes, lo más importante es una buena planificación y mucha, pero mucha paciencia.

Respire. En primera instancia, cuando se viaja con bebés o niños es importante tener en mente estrategias para entretenerlos. La mayoría de los viajes incluyen esperas, ya sea en aeropuertos, horas en el asiento trasero de un carro o en la fila de parques de diversiones. Así que es recomendable no olvidar pequeños artefactos prácticos y útlies, como juguetes, libros, discmans, reproductores mp3 o revistas. Pero, no olvide que una buena conversación nunca está de más.

Si se trata de adolescentes, ellos generalmente vienen preparados. Llevan música o un nintendo con qué entretenerse, y no tienden a dar problemas en este aspecto.

Otro dato importante: llevar snacks en la mochila. Los ataques de hambre son totalmente impredecibles, y paquetes de chocolate, granola, maní y una botella de agua pueden sacar de apuro. Si se trata de un viaje en avión, y los niños no comen de todo, se puede llamar a la aerolínea, con varios días de antelación al vuelo, para pedir el menú especial para niños.

TILICHES QUE CARGAR

El tema del equipaje es otro que no se puede tomar a la ligera. Es imprescindible averiguar las condiciones climatológicas a las que se va a enfrentar: si va a caer nieve, lluvia o brillará el sol. De acuerdo a esto, ya se pueden descartar algunas piezas que de lo contrario serían innecesarias.

Aunque parezca tonto, también sería bueno preguntar antes si "en el destino de ensueño" va a haber una opción para lavar la ropa. Algunas personas no pueden salir de casa sin traerse todo su armario, pero un consejo infalible es el de viajar liviano. No hay nada más tedioso que andar con valijas que no caben en el maletero, o que sean un lío para cargar por aeropuertos. Más aún si son bastantes y, cómo olvidarlo, hay que pelarle el ojo a los hijos.

Para el frío es recomendable llevar ropa delgada que se pueda poner una encima de otra (para vestirse en capas), de telas calientes como lana o algodón, pero no de materiales sintéticos que no abrigan mucho.

Para el verano, piezas livianas que se puedan lavar, o si no, que no ocupen mucho espacio. Hacer una lista siempre resulta útil a la hora de empacar de regreso a casa, aunque es tedioso y da pereza sentarse a escribirla. Pero no querrá dejar las chancletas nuevas o el abrigo que compró para el viaje.

ADMINISTRANDO EL TIEMPO

La improvisación no es buena. Es recomendable planear qué se va a hacer una vez ha llegado a su destino. Hay que coordinar quién lo va a recoger en el aeropuerto, y tener claras las direcciones del hotel o lugar de hospedaje, sobre todo si debe llegar por su cuenta. Igualmente, para aprovechar mejor el tiempo, es bueno armar planes, aunque sean flexibles o en borrador, de qué se puede hacer: ya sea excursiones o paseos a los atractivos del área.

Averigüe también qué tan segura es el área donde planea vacacionar, y una vez allá, explore las diferentes actividades para sus hijos. Si son pequeños, lo más seguro es que siempre los tendrá que vigilar. Si ya son más grandecitos, puede darles la libertad que usted crea apropiada. Y no es mala idea informarse además con personas que vivan en la región.