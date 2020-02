Vampiros que ganan

La saga de vampiros Twilight fue la triunfadora de los premios Peoples Choice Awards, que votan los fans a través de internet, y dados a conocer en una gala celebrada en Los Ángeles, donde también destacaron Johnny Depp y Sandra Bullock.

Las historias de jóvenes sobrenaturales de la novelista Stephenie Meyer llevadas a la gran pantalla por los populares Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner merecieron cuatro galardones, el de mejor película, reparto, franquicia y actor revelación favorito, que fue a parar a las manos de Lautner.

Johnny Depp arrasó con su carisma cultivado en filmes como Pirates of the Caribbean y resultó merecedor de los premios de actor favorito y actor cinematográfico favorito de toda la década, mientras que Sandra Bullock reinó como la actriz favorita del año y su película The Proposal fue nombrada la comedia preferida en 2009 por los fans.

Otros ganadores en cine fueron Hugh Jackman y Jim Carrey, que lograron los títulos de estrellas de acción y comedia favorita, respectivamente, mientras que Miley Cyrus se adjudicó el premio de actriz revelación.

En televisión los fans destacaron la serie House y a su protagonista Hugh Laurie como drama y actor de drama. The Big Bang Theory fue la mejor comedia y Steve Carell el actor de comedia. Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) fue nombrada la mejor actriz de drama en televisión y Alyson Hannigan (How I Met Your Mother) fue la mejor actriz cómica.